Benedetta Sartori ancora al centro della Futura Volley

Ogni settimana prende sempre più forma la Futura Volley che affronterà il prossimo campionato di A2.

L’annuncio dato oggi – mercoledì 17 giugno – è una conferma: sarà ancora la giovane Benedetta Sartori (foto di Giovanni Pini) a completare il reparto delle centrali di coach Lucchini; sarà il secondo anno per la 19enne in maglia biancorossa.

Cresciuta a Legnano, anche a livello pallavolistico, ha vestito la maglia della Focol prima di spostarsi a Busto Arsizio e raggiungere le Nazionali Giovanili. L’anno scorso alla Futura, seppur molto giovane, ha saputo farsi valere, mettendo insieme buoni numeri e crescendo partita dopo partita e facendosi notare per le sue prestazioni a muro: 9 quelli messi a segno a Marsala in una sola gara.

Le prime parole dopo la riconferma di Benedetta Sartori, rilasciate all’ufficio stampa della Futura:

«Sono ovviamente contentissima di far parte di questa squadra anche nella stagione che sta per iniziare. Il roster è veramente forte e mi piace molto, non nego di aver ricevuto altre proposte ma quella biancorossa è stata sin da subito la mia preferita e quella che ritengo più giusta per la mia crescita come atleta e come persona; sono inoltre particolarmente legata a coach Lucchini perché mi ha fatto crescere, quindi rimanere ancora con lui è un’ottima opportunità. Mi aspetto un’ulteriore crescita personale: quella passata è stata per me una bella stagione ma non ho intenzione di adagiarmi, di sicuro darò il massimo e farò tutto il possibile per crescere e aiutare la squadra a vincere».