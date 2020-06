Buguggiate, «Porteremo i bambini a scuola in sicurezza»

La scuola di Buguggiate “prende le misure” per il nuovo anno scolastico. Questa mattina, lunedì 15 giugno, il sindaco Matteo Sambo e la dirigente scolastica Angela Botta hanno fatto un sopralluogo nell’istituto che accoglie la scuola primaria e la secondaria di primo grado, o come si diceva un tempo le elementari e le medie.

La situazione sembra abbastanza definita, anche se ovviamente è prematuro dire che i confini siano già tracciati, ma pare ci siano le condizioni per cominciare l’anno senza grossi interventi strutturali, come spiega il sindaco Matteo Sambo: «Credo che si possano riportare a scuola i bambini in sicurezza. Ci sono 17 aule, due laboratori e un laboratorio più piccolo che pensiamo di trasformare in aula jolly. Le medie quest’anno hanno avuto una crescita di iscrizioni davvero sorprendente: avremo tre prime con 24, 23 e 23 bambini; le elementari invece due prime, con 18 alunni, molti dei quali provenienti anche da altri paesi. Merito di una didattica accorta, che non lascia indietro nessuno, e dell’attenzione che anche le amministrazioni precedenti hanno sempre dedicato alla scuola del paese, contribuendo a promuovere un’offerta formativa interessante».

La buona notizia è che le aule sono sufficientemente grandi per accogliere gli alunni garantendo le distanze di sicurezza: «Avevamo pensato di utilizzare anche la palestra nel caso in cui gli spazi non fossero bastati, ma non ce ne sarà bisogno e i quasi trecento bambini potranno frequentare le lezioni nelle loro aule. Abbatteremo soltanto un muro per ricavare un’aula sola da due. Se tutto dovesse andare come sembra, aumenteremo anche gli spazi dell’aula di informatica facendo passare le postazioni da 15 a 20. L’unico problema da risolvere resta quello della mensa: il locale non può accogliere tutti gli alunni contemporaneamente ed è probabile che si debba ricorre a soluzioni alternative, potrebbe essere anche un prolungamento dell’orario scolastico ma lo deciderà il consiglio d’istituto».