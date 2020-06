Caldo e tempo stabile: i valori dell’ozono preoccupano

Caldo, afa e ozono. Arpa Lombardia ha diramato l’allarme per l’eccessiva presenza di ozono nell’atmosfera. Complici le condizioni di stabilità associate alle temperature di questi giorni, la soglia di informazione dei 180 microgrammi/metrocubo potrebbe essere superata in alcune delle stazioni della rete di rilevamento di Arpa Lombardia.

L’ozono (O3) è un inquinante secondario, tipico della stagione estiva, con caratteristiche particolari: non è emesso praticamente da alcuna sorgente, ma si forma in atmosfera attraverso un insieme di reazioni che coinvolgono la radiazione solare, biossido d’azoto (NO2), ossigeno (O2) e composti organici volatili (COV). Anche per questo inquinante, il bacino padano risulta un territorio particolarmente sfavorito: le condizioni meteorologiche estive, con forte irraggiamento solare, unite alla limitata velocità del vento, determinano spesso importanti accumuli dei precursori e, di conseguenza, la formazione di ozono.

Negli ultimi tre giorni, nel capoluogo varesino le concentrazioni sono state tra i 137 e i 167 ( mercoledì 24 giugno). Stessi valori nelle altre parti della provincia, con Busto Arsizio che ha registrato valori tra i 124 e i 153 microgrammi e Gallarate che viaggia tra i 123 e i 155

Sul sito di Arpa Lombardia è possibile consultare i livelli giornalieri relativi al monitoraggio dell’ozono:

https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/qualita-aria.aspx