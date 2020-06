Da Camera di Commercio il nuovo listino prezzi dell’edilizia

È stata pubblicata la nuova edizione del “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, basato sulla rilevazione effettuate nell’ultimo semestre. La pubblicazione, consultabile anche online, è stata realizzata dalla Camera di Commercio, mettendo a disposizione di imprese, associazioni di categoria e consumatori, professionisti ed enti pubblici i prezzi delle opere compiute e dei materiali per l’edilizia. Uno strumento importante anche alla luce dell’Ecobonus contenuto del Decreto Rilancio emanato dal Governo.

«Un passaggio importante – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi – sulla via della trasparenza e della miglior conoscenza del mercato. Da questo punto vista, mi piace sottolineare come le consultazioni online del listino siano aumentate nell’ultimo anno di oltre il 30%, toccando quota 58mila nell’arco dei dodici mesi».

Grazie al lavoro svolto dagli esperti segnalati dalle associazioni di categoria, è stato aggiornato uno strumento utile a tutti coloro che devono fare i conti, ad esempio, con la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa e con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione. Nella sezione “Il mio paniere” del portale web è poi possibile costruire e consultare un listino personalizzato con i prodotti di interesse. Non solo, perché nello stesso sito c’è la possibilità di cogliere l’utilità del computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se in edilizia il prezzo è “giusto”.

Tra le novità dell’ultima edizione del “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia” – disponibile su appuntamento agli sportelli della Camera di Commercio -, vi è un paragrafo dedicato ai dispositivi tattilo-plantari per la realizzazione di percorsi intelligenti sulle strade, così da renderle adatte alle persone con disabilità.