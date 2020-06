Cazzago Brabbia, consiglio comunale e qualche malumore

Consiglio comunale fissato per martedì 23 giugno alle ore 21 e a seguire l’inaugurazione del Parco delle Rimembranze, da poco restaurato.

All’ordine del giorno comunicazioni del sindaco, della giunta e dei consiglieri comunali, l’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 e qualche variazione di bilancio. Difficile trovare informazioni su questi due appuntamenti, però, perché sul sito ufficiale del Comune non c’è nulla e l’ultima “news” risale al 1° maggio.

All’interno della giunta, da qualche mese a questa parte, ci sono malumori legati, proprio anche alle modalità con cui il sindaco Emilio Magni comunica con i consiglieri e con i cittadini. In consiglio comunale di domani potrebbero non mancare interventi, diretti ad affrontare la questione.

Nel marzo scorso, prima del lockdown, Massimo Nicora aveva lasciato l’incarico di capogruppo e la delega all’informazione e alla comunicazione proprio per incomprensioni con il primo cittadino.