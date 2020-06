In classe con il tuo scrittore preferito

La libreria “Potere ai bambini” di Varese rinnova il suo impegno per la promozione della lettura tra i bambini partecipando anche quest’anno al progetto “Scuole”, lanciato per il terzo anno consecutivo dall’editrice Il Castoro per portare direttamente nelle classi, con bambini e ragazzi, proposte di lettura e incontri con gli autori.

L’iniziativa è rivolta al tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

“Non sappiamo ancora che forma avranno i prossimi mesi scolastici – si legge nella nota pubblicata dall’editore – ma le occasioni di crescita per i ragazzi non si fermano”. La proposta quindi si arricchisce di nuovi autori, nuovi libri e anche nuove possibilità di confronto, includendo anche la possibilità di incontri online, oltre che in presenza, tra piccoli lettori e autori.

Qui il pdf completo del progetto, con tutte le proposte di titoli, personaggi e modalità di adesione.

Per aderire all’iniziativa e maggiori informazioni scrivere a info@potereaibambini.it.

“Riempiamo i mesi estivi di storie e il prossimo anno scolastico di incontri – scrivono i promotori – ricominciamo a programmare cose belle da attendere”

Il primo passo potrebbe essere proprio quello di proporre uno dei libri selezionati come lettura estiva e poi prevedere un incontro per l’anno scolastico 2020/2021.