Come comportarsi in una farmacia di turno ai tempi del Covid-19?

Di questi tempi le farmacie sono state letteralmente prese d’assalto per l’acquisto di mascherine e gel disinfettanti per le mani a scapito di chi aveva realmente bisogno di un farmaco e si è trovato file immense fuori i locali e disagi vari. Per questo vorremmo fornirti una guida di buone norme per affrontare al meglio l’acquisto in ogni farmacia di turno a partire dal senso civico e dal rispetto verso il prossimo.

Perché parlare di buoni comportamenti da tenere in farmacia?

Magari potranno sembrarti considerazioni fin troppo banali ma fa sempre bene ricordare certe norme visto che di esempi “poco virtuosi” ce ne sono stati anche troppi. La prima cosa che ti consigliamo di fare, quindi, è quella di controllare online ogni farmacia di turno vicino a te con orari di apertura e disponibilità. Prima di recarti sul posto, quindi verifica che la farmacia possieda ciò che cerchi così eviterai di contribuire agli assembramenti in fila e risparmierai anche parecchio tempo. Magari non riceverai risposte troppo cordiali, soprattutto se telefonerai per sapere se hanno in vendita le mascherine. Tuttavia in giro ci sono tantissimi bravi e rispettosi farmacisti che saranno lieti di rispondere alle tue necessità.

È davvero necessario?

Un’altra buona abitudine da rispettare prima di recarsi in una farmacia di turno è quella di chiederti se davvero il prodotto che ti serve sia estremamente necessario ed irrinunciabile. Le farmacie vendono beni di prima necessità ma anche cosmetici e prodotti per la cura del corpo. Sei proprio sicuro di doverti recare in farmacia per acquistare uno spazzolino? Se la risposta è assolutamente sì, procedi pure. Non possiamo stabilire quanto siano urgenti le tue esigenze ma è importante che tu capisca la necessità di scindere ciò che è estremamente necessario da ciò che può essere rimandato proprio per evitare lunghe file, calche e assembramenti dove non è richiesto. Difatti le file per ogni attività sono diventate utili a contenere il corretto numero di persone all’interno dei locali e, comunque, sono motivo di assembramento.

Sii veloce ed essenziale

Quando ti recherai in una farmacia di turno non dimenticare di portare con te tutto l’occorrente ovvero ricetta medica, mascherina e guanti di protezione. Sarà importantissimo rispettare la distanza di sicurezza e comportarsi in maniera civile per permettere al personale di poter svolgere il proprio lavoro. Se ci sono persone con difficoltà motorie cedi il posto e sii comprensivo invece che sollevare polveroni o risse mentre sei in attesa. Se dovesse verificarsi una discussione vicino a te non intervenire per aggravarla ma, eventualmente, contribuisci a tranquillizzarla. Inoltre sii veloce al momento del tuo turno e non soffermarti troppo a chiacchierare. Dopotutto dietro di te ci sono delle persone in fila che aspettano di poter acquistare ciò di cui hanno bisogno per cui tratta gli altri come vorresti esser trattato tu stesso. Infine un ultimo consiglio è quello di essere paziente e comprendere che tutti, nei più disparati modi, ci troviamo ad affrontare quotidianamente dei disagi. Non possiamo sapere cosa succede nella vita di chi incontriamo per strada e per questo è fondamentale contribuire dando il buon esempio e comportandosi in maniera civile e paziente.