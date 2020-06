Comune al lavoro per riaprire la piscina Manara, l’assessore: “Al lavoro sugli spazi esterni”

Non tutti i problemi sono stati risolti ma il lavoro sotto traccia tra Comune e Sport Management prosegue per quanto riguarda la parte economica. Intanto è il momento di annunciare che la parte esterna della piscina Manara riaprirà entro la fine del mese, a seguire la vasca da 25 metri per le società sportive e infine la parte al chiuso.

Grazie all’intenso dialogo intercorso con Sport Management, la piscina Manara tornerà ad accogliere, a breve, i cittadini di Busto e non solo con i suoi spazi all’aperto e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza atti al contenimento del contagio.

«Tale obiettivo – fa sapere l’assessore allo Sport Laura Rogora è stato possibile grazie a un lavoro di squadra che ha visto impegnati gli uffici comunali, insieme sindaco Emanuele Antonelli».

«Mai come quest’anno si ha la necessità di offrire ai cittadini un luogo aperto, in mezzo al verde, dove poter svolgere finalmente attività ludico sportiva – proseguono sindaco e assessore -. Un’operazione portata avanti con impegno e concretezza, senza pesare sugli equilibri del bilancio comunale: l’Amministrazione ha provveduto, di concerto con il gestore, alle manutenzioni delle vasche e dell’area verde circostante necessarie alla riapertura. Nei prossimi giorni continueremo a lavorare affinché si possano rendere fruibili anche altri spazi dell’impianto, per implementare i servizi a disposizione della cittadinanza».

L’assessore è ben consapevole, però, che la partita più pesante, quella sul piano economico-finanziario di una società con grosse difficoltà è ancora tutta da giocare «ma l’unica certezza che abbiamo è che non graverà sul bilancio del comune».