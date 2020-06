In contromano in autostrada: denunciato 76enne

In contromano in autostrada. È successo sull’A2 in Canton Ticino.

L’automobilista, un 76enne svizzero domiciliato a Riviera, alle 13.40 ha imboccato contromano gli svincoli di Camorino. L’allarme è giunto alla Polizia cantonale che ha immediatamente chiuso la galleria del Monte Ceneri in direzione Nord.

Il 76enne sarà denunciato al Ministero pubblico per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, per esposizione a pericolo della vita altrui e per perturbamento della pubblica circolazione