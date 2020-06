Coop Lombardia: l’utile sale a 6,6 milioni

Bilancio in utile per Coop Lombardia: nonostante il calo delle vendite che ha colpito la grande distribuzione organizzata in tutto Nord-ovest durante il 2019, l’esercizio è stato chiuso con un incremento dell’utile netto che passa da 6,1 milioni di euro nel 2018 a 6,6 milioni.

«Nonostante il calo delle vendite – ha commentato Daniele Ferrè, presidente di Coop Lombardia -, siamo riusciti a chiudere il 2019 in positivo, grazie a una gestione oculata dei costi e alla performance delle gestioni nei settori immobiliare, finanziario e delle società partecipate».

Nel trascorso esercizio il totale delle vendite di ipermercati, superstore e supermercati a rete corrente di Coop Lombardia, con l’esclusione delle vendite attraverso la rete di distributori Enercoop, ha fatto registrare una flessione del 3,88% rispetto al 2018. L’analisi del canale evidenzia una flessione più marcata per la rete degli ipermercati (-4,16%) rispetto ai supermercati (-3,25%) mentre i superstore segnano una flessione più limitata del -2,4%.

»I risultati – analizza Ferré – possono essere ricondotti a uno scenario competitivo altamente agguerrito, dovuto soprattutto all’apertura di nuovi discount che costituiscono l’unico canale della Gdo in crescita nel 2019, ma anche al continuativo trend di crisi del formato degli ipermercati e il continuo calo delle vendite del comparto non alimentare, anche in relazione agli acquisti on line».

In questo difficile contesto di mercato, Coop Lombardia ha reagito “radicando e rafforzando” le iniziative commerciali avviate nel 2018, in primo luogo portando avanti la campagna di riposizionamento dei prezzi che ha comportato per la Cooperativa un investimento di 3 milioni di euro. Proseguito nel 2019 anche lo sviluppo della rete vendita, con investimenti per 40 milioni di euro.

«Nel corso dell’anno – conclude Ferré – abbiamo sostituito due punti vendita preesistenti a Como e a Lodi con dei superstore che hanno fatto della tecnologia, del risparmio energetico, dell’uso del legno e dell’ecosostenibilità la cifra e la differenza con altri concorrenti”. Sono poi iniziati i lavori per il nuovo supermercato a Busto Garolfo, con annesso un ristorante per famiglie e un grande impianto Enercoop, che inaugura oggi. Entro l’estate è prevista inoltre l’apertura di un nuovo negozio in centro a Monza, di fronte al vecchio ospedale in Via Marsala».