Una corsa virtuale per sanificare la comunità “La Collina”

Il 20 e il 21 giugno, si svolgerà la Gulliver Virtual Race: nel parco sotto casa, per le vie del quartiere, al lago, al mare, nei sentieri del bosco, nel giardino di casa ed anche sul tapis roulant o sulla cyclette. L’importante sarà correre. Sarà consentito anche andare in bicicletta o fare nordic walking.

L’obiettivo è tagliare insieme il traguardo dei 265 km totali che l’azienda Comerio Ercole, partner in questa iniziativa, trasformerà in mq sanificati della Comunità Terapeutica del Gulliver “La Collina” in via Albani.



Un’occasione per riprendere a fare un po’ di sana attività fisica e sostenere in modo concreto l’impegno quotidiano degli operatori che si prendono cura degli Ospiti: 130 persone fragili che soffrono di dipendenze e di disturbi psichici.