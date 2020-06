Covid-19: nel Varesotto 22 casi, 143 in Lombardia. Crolla il dato delle terapie intensive

Secondo il bollettino regionale di martedì 16 giugno sulla diffusione di Covid-19 in provincia di Varese si contano 22 casi positivi in più (3.823 dall’inizio della pandemia) e un decesso in più (537 in totale).

In provincia di Varese i casi sono stati registrati su cittadini dei comuni di Cuvio 32 +10, Laveno-Mombello 206 +3, Castellanza 78 +1, Cislago 36 +1, Leggiuno 11 +1, Lonate Pozzolo 64 +1, Orino 6 +1, Samarate 35 +1, Tradate 127 +1, Varese 319 +1, Viggiu’ 79 +1.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 7.044 tamponi effettuati i nuovi casi positivi emersi sono 143 (dei quali 54 eseguiti in seguito ai test sierologici). I casi totali emersi dall’inizio della pandemia sono arrivati a 92.060. I pazienti attualmente positivi sono 15.233, ovvero 743 in meno da ieri.

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 877. Il dato delle terapie intensive è molto positivo con un crollo dei pazienti in cura di 25 (ne restano 69 in totale) mentre i ricoverati nei reparti sono 1.902 (-116).

Il numero dei nuovi decessi è di 9, per un totale di 16.466 persone dall’inizio dell’emergenza.

“Importante sottolineare che dei 143 positivi segnalati un numero rilevante si riferisce a infezioni di vecchia data – spiega l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera -. Nello specifico 54 sono da attribuire allo screening sierologico regionale (di cui 18 risultati ‘debolmente positivi’). Allo stesso modo altri 24 casi sono stati riscontrati ‘debolmente positivi’ su test effettuati dietro segnalazioni di medici di famiglia, Ats e ospedali, a cittadini e ospiti di Rsa, segno di un finale di coda dell’infezione. Molto significativo, inoltre, il dato dei ricoverati in terapia intensiva che diminuisce di ben 25 pazienti”.

I casi nelle province lombarde

Bergamo 13909 +12

Brescia 15337 +11

Como 4018 +10

Cremona 6559 +3

Lecco 2801 =

Lodi 3549 +8

Monza Brianza 5663 +7

Milano 23905 +42

Mantova 3419 +12

Pavia 5494 +6

Sondrio 1541 +1

Varese 3823 +22

altro/in fase di verifica 2033

I numeri nei comuni del Varesotto

Albizzate 16 +0

Angera 9 +0

Arcisate 29 +0

Arsago Seprio 15 +0

Azzate 11 +0

Bardello 4 +0

Besano 23 +0

Besnate 15 +0

Besozzo 24 +0

Biandronno 4 +0

Bisuschio 13 +0

Brebbia 11 +0

Brenta 5 +0

Brissago-Valtravaglia 4 +0

Buguggiate 4 +0

Busto Arsizio 395 +0

Cadegliano-Viconago 13 +0

Cadrezzate Con Osmate 4 +0

Cairate 16 +0

Cantello 19 +0

Caravate 6 +0

Cardano Al Campo 45 +0

Carnago 12 +0

Caronno Pertusella 101 +0

Caronno Varesino 11 +0

Casale Litta 6 +0

Casalzuigno 5 +0

Casciago 10 +0

Casorate Sempione 15 +0

Cassano Magnago 57 +0

Castellanza 78 +1

Castello Cabiaglio 4 +0

Castiglione Olona 20 +0

Castronno 11 +0

Cavaria Con Premezzo 16 +0

Cislago 36 +1

Cittiglio 15 +0

Cocquio-Trevisago 120 +0

Comerio 28 +0

Cuasso Al Monte 8 +0

Cugliate-Fabiasco 9 +0

Cunardo 18 +0

Cuveglio 10 +0

Cuvio 32 +10

Daverio 6 +0

Dumenza 5 +0

Fagnano Olona 33 +0

Ferno 32 +0

Gallarate 255 +0

Gavirate 76 +0

Gazzada Schianno 13 +0

Gemonio 9 +0

Gerenzano 30 +0

Germignaga 14 +0

Golasecca 6 +0

Gorla Maggiore 17 +0

Gorla Minore 87 +0

Gornate-Olona 7 +0

Grantola 8 +0

Inarzo 5 +0

Induno Olona 22 +0

Ispra 13 +0

Jerago Con Orago 13 +0

Lavena Ponte Tresa 12 +0

Laveno-Mombello 206 +3

Leggiuno 11 +1

Lonate Ceppino 18 +0

Lonate Pozzolo 64 +1

Luino 34 +0

Maccagno Con Pino E Veddasca 4 +0

Malgesso 5 +0

Malnate 158 +0

Marchirolo 7 +0

Marnate 21 +0

Mesenzana 5 +0

Montegrino Valtravaglia 6 +0

Morazzone 12 +0

Mornago 8 +0

Oggiona Con Santo Stefano 21 +0

Olgiate Olona 43 +0

Origgio 35 +0

Orino 6 +1

Porto Ceresio 9 +0

Porto Valtravaglia 8 +0

Saltrio 5 +0

Samarate 35 +1

Sangiano 5 +0

Saronno 239 +0

Sesto Calende 19 +0

Solbiate Arno 4 +0

Solbiate Olona 22 +0

Somma Lombardo 89 +0

Sumirago 14 +0

Taino 7 +0

Ternate 12 +0

Tradate 127 +1

Travedona-Monate 14 +0

Uboldo 19 +0

Varese 319 +1

Vedano Olona 22 +0

Venegono Inferiore 21 +0

Venegono Superiore 21 +0

Vergiate 60 +0

Viggiu’ 79 +1