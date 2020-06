Covid 19: nel Varesotto altri 8 casi. Superato il milione di tamponi in Lombardia

È stata superata quota 1 milione di tamponi effettuati in Lombardia. Il dato emerge dal nuovo bollettino regionale di venerdì 26 giugno sulla diffusione di Covid-19. In provincia di Varese si contano 8 casi positivi in più per un totale di 3.886 contagiati da inizio epidemia.

Per quanto riguarda tutta la Lombardia con 14.101 tamponi effettuati il totale ha superato quota 1.004.753. Oggi i nuovi casi positivi emersi sono 156 (dei quali 72 debolmente positivi e 51 eseguiti in seguito ai test sierologici). I casi totali emersi dall’inizio della pandemia sono arrivati a 93.587.

Dal punto di vista ospedaliero nelle ultime 24 ore i guariti/dimessi sono stati 122. Il dato delle terapie intensive cala di un posto letto con a 47 pazienti in totale mentre i ricoverati nei reparti sono 501 (-121 rispetto a ieri).

Il numero dei nuovi decessi è di 16, per un totale di 16.624 persone dall’inizio dell’emergenza.