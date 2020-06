Dentix Italia non ha presentato istanza di fallimento

A rettifica di quanto diffuso da Adiconsum lo scorso 16 giugno sul fallimento della società Dentix Italia, l’ufficio stampa della stessa, ha comunicato che al momento non è stata presentata istanza di fallimento.

Dentix Italia, dunque, non ha ancora avviato la procedura in Italia e sul sito continua a pubblicizzare una ripartenza della quale, al momento, non si sa ancora nulla.