Evade dai “domiciliari“ a Luino, tradito dalle telecamere

Sabato scorso, a tarda sera, c’era movimento sotto al Carrefour di via XXV Aprile, posto non nuovo a episodi di questo genere, ma all’arrivo dei carabinieri è scattato il fuggi fuggi.

I carabinieri arrivano, visionano le telecamere e si accorgono di una vecchia conoscenza.

Si tratta di un trentaquattrenne in regime di detenzione domiciliare che lì, per strada, in quel momento proprio non ci poteva stare.

Il magistrato di sorveglianza ha quindi gravato la misura della detenzione domiciliare che l’uomo stava scontando per condanne legate ai reati di lesioni, maltrattamenti, minacce e detenzione di droga, trasformandola in carcerazione.

L’uomo si trova ora ai Miogni di Varese.