Fiamme dall’auto, Vigili del Fuoco in azione

Fumo e fiamme dal cofano di un’auto posteggiata in via Garibaldi, a Castellanza. L’incendio è scoppiato nella serata di giovedì 4 giugno all’angolo con via Pomini.

Per cause in fase di verifica, la vettura, ferma da un mese circa, ha preso fuoco. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.