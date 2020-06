Fugge dalla Polizia Stradale e a Gallarate provoca un incidente

C’è un inseguimento dietro all’incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno ,verso le ore 3.15, sulla Strada Provinciale 26, nel tratto che collega Besnate al rione Crenna di Gallarate.

La Polizia Stradale di Romagnano Sesia, competente per la notte sull’autostrada A26, ha intercettato una Mercedes che viaggiava ad alta velocità e che è fuggita all’alt.

L’auto in fuga, poco oltre l’intersezione tra il raccordo per svincolo e la Strada Provinciale 26, si è scontrata con un altro veicolo guidato da uno sfortunato 52enne: per fortuna l‘incidente non dovrebbe avere conseguenze fisiche gravi per gli occupanti di entrambi i mezzi.

Una volta estratti dall’auto (non più) in fuga, la Polizia ha identificato un 31enne, pregiudicato residente a Cardano al Campo (e che quindi non era uscito per caso a Besnate) e dalla compagna, coetanea. L’auto è stata sequestrata e al guidatore saranno probabilmente contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, per il tentativo di fuga, e di guida in stato di ebbrezza.