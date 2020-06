Gadget personalizzabili: è il momento delle bottiglie

I nostri comportamenti e le scelte di acquisto dipendono da una serie di fattori. Alcuni di questi fattori riguardano la cronaca del momento, il periodo storico, le mode. Negli ultimi anni il dibattito, a livello globale, si è particolarmente dedicato all’inquinamento e, nello specifico, alla necessità di diminuire l’uso di plastica usa e getta. Proprio questo tipo di argomento, trattato in vari modi, ha portato a un nuovo comportamento: l’abitudine di avere a disposizione una bottiglia personale, riutilizzabile, in metallo. Oggi grazie a Maxilia si possono acquistare bottiglie in alluminio personalizzate, con nomi o immagini a piacere. In modo che chiunque possa avere a disposizione la propria bottiglia, nel colore e con la personalizzazione che preferisce.

Perché bottiglie in alluminio

Come abbiamo detto questi prodotti hanno avuto grande successo soprattutto negli ultimi anni. La bottiglia in alluminio però esiste da decenni, anche se un tempo le chiamavamo borracce. Si tratta di pratici contenitori per l’acqua in metallo; si possono quindi lavare e riutilizzare all’infinito. L’adozione di bottiglie di questo genere consente di portare con sé l’acqua, o la bibita, senza dover acquistare bottigliette in plastica, da gettare dopo l’uso. In molte scuole ogni singolo allievo e insegnate possiede oggi la propria bottiglia in alluminio personale. In commercio se ne trovano tantissimi modelli, di vario genere, anche in acciaio, termiche, di vari formati.

La bottiglia lavabile come gadget aziendale

Di fatto le aziende che desiderano fornire ai propri clienti un gadget utile e di qualità oggi hanno un prodotto in più su cui puntare. Scegliere bottiglie in alluminio personalizzate consente di mostrare il proprio animo ecologista alla clientela, in modo inequivocabile. È finito il tempo dei gadget aziendali “inutili”, semplicemente decorativi, che spesso sono chiusi in un cassetto subito dopo averli ricevuti. La nuova frontiera dei gadget si sposta verso gli accessori utili, da usare ogni giorno, da portare con sé, mostrando ovviamente il logo aziendale stampato su di essi. Una bottiglia in metallo con il logo della tua azienda diventa uno strumento utilissimo per il marketing, prima di tutto perché è utile, secondariamente perché consente di assimilare un’azienda a valori positivi e alla lotta all’inquinamento e agli sprechi, oggi decisamente alla moda.

Personalizzata sì, ma che sia anche comoda

Le bottiglie in alluminio e in acciaio sono oggi disponibili in vari modelli, formati, dimensioni, colori. La scelta della bottiglia da personalizzare dipende da una serie di fattori. In linea generale le più pratiche sono quelle di dimensioni contenute, dai 300 ai 500 ml. Si tratta infatti di una quantità di acqua utile per la maggior parte degli utilizzatori, al contempo compatta e non eccessivamente pesante. Certo, molti soggetti in una giornata estiva bevono molto più di 500 ml, ma una bottiglia da 750 ml o da un litro può risultare eccessivamente scomoda da trasportare nel quotidiano. Meglio quindi prediligere i modelli non troppo capienti, che potranno comunque essere riempiti nel corso della giornata. Sono quindi più versatili, ma anche più comodi da trasportare, senza la necessità di avere a disposizione uno zaino.