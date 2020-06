In giro di notte con 25 trapani nel bagagliaio, denunciati due 25enni

I Carabinieri della stazione di Samarate hanno denunciato per il reato di ricettazione, due cittadini nordafricani 25enni, provenienti dalla provincia di Novara, operai regolari sul territorio nazionale.

I due sono stati controllati a bordo di un’autovettura in piena notte e dalla perquisizione veicolare sono trovati in possesso di 25 pezzi, tra trapani e martelli pneumatici con relativa valigetta/custodia, marca Telefunken, di vari modelli. Il proprietario del mezzo ha raccontato di avere acquistato il materiale tramite piattaforma web pur senza riuscire a fornire alcuna indicazione di dettaglio ne sul venditore ne sul sito di vendita.

Il materiale è stato posto in sequestro, in attesa dell’esito degli accertamenti finalizzati alla individuazione certa della provenienza del citato materiale. Per entrambi è anche scattata la sanzione per non aver ottemperato alle disposizioni anticontagio.