Il castello di Monastero Bormida apre al pubblico

Appuntamento interessante, con arte e storia, questo fine settimana in provincia di Alessandria.

Nell’ambito della rassegna “Castelli aperti” domenica 21 giugno è in programma l’apertura al pubblico del castello di Monastero Bormida: per questa edizione, è possibile visitare non solo le sale del piano nobile, ricche di affreschi e mosaici pavimentali, ma anche la torre campanaria, il ponte romanico, la parrocchiale di Santa Giulia con opere della scuola del Moncalvo.

Le visite iniziano alle ore 15 e si ripetono ogni ora fino alle 18.

Il castello è aperto su prenotazione per gruppi, anche al di fuori delle date in calendario, telefonando al Comune di Monastero Bormida per verificare la disponibilità della guida (tel. 0144/88012).