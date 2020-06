Incidente nella notte a Castellanza, ferito un motociclista

Incidente tra sabato e domenica attorno alle 3 del mattino, a Castellanza. Un uomo di 60 anni é caduto dalla moto mentre viaggiava in via per Marnate. Nella caduta ha riportato una frattura al braccio destro. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto. Il ferito é stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.