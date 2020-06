Incidente stradale in scooter per Gianluigi Paragone

Grave incidente stradale a Roma per Gianluigi Paragone, giornalista e oggi senatore del Gruppo Misto, ex Movimento 5 Stelle eletto in Lombardia.

Il senatore – originario di Varese – era alla guida del suo scooter in piazza Lauro De Bosis, davanti al ministero degli Esteri, alle 15.30: il ciclomotore è finito contro un’auto.

Paragone è stato portato in ospedale in codice rosso. Il quotidiano romano Il Messaggero parla però di condizioni non preoccupanti: avrebbe riportato solo escoriazioni.

In serata i primi messaggi di pronta guarigione da parte del mondo politico:

“Mando un sentito augurio di pronta guarigione a Gianluigi Paragone, vittima oggi di un incidente in moto. Forza Gianluigi, ti rivogliamo vedere in piedi quanto prima!” Samuele Astuti – Consigliere Regionale Pd