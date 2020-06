Jerago festeggia la nascita di due rondoni

Sono due i rondoni nati nella cella nido numero 100 all’interno della torre rondonaia di Jerago con Orago, dove la Lipu, in collaborazione con il Comune, ha posizionato una webcam per monitorare il comportamento dei volatili.

«E ora l’invito è rivolto a tutti: aiutateci a scegliere i nomi!» dicono entusiasti quelli della Lipu che, qui a Jerago come in altre località, hanno avviato un progetto in collaborazione con l’ente

La webcam si trova all’interno di uno dei nidi in cui è stata accertata la nidificazione di una coppia di rondoni sin 2017. La webcam è stata posizionata dagli esperti della Lipu a fine febbraio, prima dell’arrivo dei rondoni, in modo da non arrecare disturbo, ed è a infrarossi in modo da consentire riprese notturne senza infastidire gli animali selvatici.

Le immagini riprese sono trasmesse in diretta sul sito web lipu-varese.it, permettendo a tutti di poter osservare in tempo reale quello che avviene all’interno del nido, mentre periodicamente verranno caricati sulla pagina youtube Lipu Varese alcuni video con le immagini più belle.

«L’obiettivo del progetto, in continuità con l’attività di studio iniziata nel 2017 per monitorare la presenza del rondone comune nella torre rondonaia, è quello di avviare iniziative per informare e sensibilizzare sulla specie e la sua tutela».