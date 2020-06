La carica degli oratori estivi: a Varese partono in 19

“Mai come quest’anno l’oratorio estivo è atteso da bambini e ragazzi perché offre loro l’occasione di poter ricominciare ad uscire e frequentare gli amici, anche se con tutte le attenzioni del caso. Uno spazio prezioso in cui mettere i primi mattoncini necessari a ricostruirsi una vita normale”. Così don Matteo Missora – referente del decanato di Varese per la pastorale giovanile – presenta la proposta di oratori estivi 2020 per la città di Varese: 19 campi estivi in 18 oratori e diverse scuole.

“Il Comune di Varese ha messo gratuitamente a disposizione di tutti i soggetti che promuovono i campi estivi, incluse le parrocchie, spazi interni ed esterni di scuole, parchi e di parte del museo del Catello di Masnago proprio per sostenere il più possibile le attività rivolte ai bambini e ai ragazzi durante l’estate, coordinando una cabina di regia educativa per i giovanissimi, costretti a casa da oltre tre mesi”, spiega l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio che sta valutando le proposte di altri 27 centri estivi sulla città (attesa per venerdì la determina).

Saranno degli oratori estivi un po’ diversi, non solo per il rispetto delle linee guida nazionali e regionali che prescrivono tra l’altro distanziamento e obbligo di mascherina per tutti, ma anche per la minore presenza di bambini (saranno forse meno caotici?) e più statici, con meno gite, “ma con tutti gli elementi di gioco, musica e relazioni che li caratterizzano da sempre” precisa don Matteo ringraziando tutti i volontari, soprattutto gli adulti, e gli educatori li rendono possibili.

In linea generale gli oratori saranno attivi per 6 settimane e sono rivolti a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con adolescenti comunque coinvolti nelle attività organizzative, anche se saranno sempre gli adulti ad avere la responsabilità dei gruppi. Il costo varia dai 6 ai 10 euro al giorno (con possibilità di richiedere il rimborso per i campi estivi dell’Inps), il pranzo è al sacco (tranne che per Biumo Superiore) e si può aderire per mezza giornata o per la giornata intera.

Dal 15 giugno al 24 luglio

Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati: l’oratorio estivo sarà organizzato in due parrocchie su quattro, quella di Biumo Superiore (sull’intera giornata e con cucina interna) e a Valle Olona (solo mezza giornata).

Comunità pastorale Sant’Antonio Abate: gli oratori saranno attivati nelle tre parrocchie della Brunella, Casbeno e di San Vittore, in centro, con possibilità di scegliere tra mezza giornata e giornata intera.

Dal 22 giugno al 31 luglio

Comunità pastorale don Gnocchi: partono gli oratori in tutte e 5 le parrocchie (San Carlo, Bustecche, Bizzozero, Giubiano e Lazzaretto), alcuni a mezza giornata, altri a giornata intera ma con un’unica organizzazione comune che permette di coordinare l’offerta.

Comunità pastorale Maria Madre Immacolata: ciascuna delle sette parrocchie propone l’oratorio estivo. Solo mezza giornata per Avigno, Capolago, Lissago, Velate e possibilità di giornata intera, ma solo per estrema necessità familiare per Bobbiate, Masnago (con possibilità di pranzo preparato dal De Filippi) e Capolago.

Comunità pastorale santi Gottardo e Giovanni Paolo II: sarà la parrocchia della Kolbe ad attivare l’oratorio estivo con frequenza di mezza giornata suddivisa per le diverse fasce di età.