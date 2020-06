Bonus campi estivi: come richiederlo

A due settimane dall’entrata in vigore del decreto nazionale e a pochi giorni dall’apertura dei centri estivi l’Inps rende possibile richiedere il nuovo bonus baby sitter anche per i campi estivi. Non è ancora pronta la scheda dedicata: tutte le informazioni e i passaggi sono contenuti nel messaggio 2350 pubblicato nel weekend dall’ente quindi il punto di partenza per fare la richiesta è accedere con le proprie credenziali al portale dell’Inps (a questo link è possibile richiederle).

Requisiti

È possibile richiedere il bonus per ciascun figlio con meno di 12 anni per campi estivi o baby sitter fruiti entro il 31 luglio 2020, purché entrambi i genitori siano lavoratori (anche se autonomi o iscritti alla gestione separata delle casse professionali) al momento della presentazione della domanda. Il bonus non è erogabile se un genitore percepisce NASpI o altri strumenti di sostegno al reddito.

Importo e incompatibilità

Il bonus arriva a un massimo di 1.200 euro a famiglia (2.000 euro per i figli di personale sanitario o delle Forze armate). Per chi ha già fruito del bonus baby sitter nella prima fase dell’emergenza verrà erogato solo l’importo residuo rispetto a quanto già percepito, per non superare complessivamente le cifre di cui sopra.

Il bonus non è erogabile a chi ha già fruito del congedo parentale per covid.

Il bonus non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido dell’Inps.

Erogazione del bonus

Nel presentare la domanda bisogna allegare documentazione che attesti l’iscrizione al centro estivo (ad esempio la ricevuta di iscrizione o fattura) precisando le settimane di frequenza del servizio entro il 31 luglio 2020 e l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura (codice) che ospita il minore .

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN (sempre intestato allo stesso soggetto che richiede il bonus) o bonifico domiciliato presso le poste (per cifre non superiore ai 1000 euro), secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata autonomamente dal portale Inps accedendo con con le proprie credenziali al portale dell’Inps (a questo link), seguendo il percorso per i “servizi al cittadino e da qui “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” e quindi “Bonus servizi di baby sitting”.

Il bonus può essere richiesto anche attraverso un patronato o telefonicamente contattando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori), ma sempre se in possesso di Pin o identità Spid.