L’avventura dell’oratorio per tutta l’estate

La parrocchia Santa Croce di Gazzada, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha messo a punto la proposta di oratorio estivo “per tutti i bambini e i ragazzi che vogliono vivere una grande avventura estiva”.

L’incontro di presentazione per illustrare organizzazione, attività e modulistica dell’iniziativa è aperto a tutti i genitori di bambini già iscritti o interessati e si svolgerà mercoledì 17 giugno alle ore 21 presso la chiesa di S.Croce di Gazzada.

L’oratorio estivo durerà per tutta l’estate, a partire da lunedì 22 giugno fino al 4 settembre con una sola settimana di pausa per Ferragosto. I bambini saranno accolti dalle ore 8 del mattino alle ore sedici (con possibilità di posticipare l’uscita sino alle ore 17.30) e prevede costi differenti per residenti del comune di Gazzada Schianno o esterni.

Le settimane di frequenza vanno segnalate al momento dell’iscrizione, che verrà confermata al momento del pagamento delle quote, rimborsabili con il Bonus Centri estivi dell’Inps.