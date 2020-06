Bambini e ragazzi ne hanno bisogno: il Comune sostiene i campi estivi

L’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere la socializzazione dei bambini e dei ragazzi patrocinando l’attivazione dei centri estivi e sostiene economicamente le famiglie residenti con una agevolazione sulla tariffa di frequenza (per cui è comunque possibile richiedere anche il Bonus campi estivi)

Le attività dei piccoli dai 3 ai 5 anni sono partite lunedì 15 giugno negli spazi della scuola dell’infanzia.

Bambini più grandi e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, saranno ospitati invece presso il Centro Civico Comunale a partire dal 22 giugno e saranno seguiti nelle attività dalla cooperativa L’Aquilone.

“È il primo anno che a Comerio vengono proposti i centri estivi per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, sappiamo che è un momento complicato ma abbiamo la certezza che per i nostri cittadini più giovani sia fondamentale uscire e trovarsi con i coetanei – spiega Valentina Lotti, consigliera delegata all’attivazione dei centri estivi – Rivolgiamo inoltre un appello a tutte le persone di età compresa tra i 16 e i 60 anni disponibili a svolgere qualche ora di volontariato a supporto delle attività per i ragazzi”.

A breve sul sito del Comune sarà disponibile un apposito modulo da compilare per segnalare la propria disponibilità.

Nel frattempo tutte le persone interessate ad offrire il proprio contributo possono scrivere a segreteria@comune.comerio.va.it. Saranno ricontattati al più presto.