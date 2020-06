In arrivo altri 12 centri estivi a Varese: iscrizioni aperte per i primi due

Sono aperte da oggi, martedì 9 giugno, le iscrizioni ai due centri estivi promossi direttamente dall’amministrazione comunale per bambini dai 3 ai 5 anni, presso le scuole Don Milani alla Brunella e Don Papetti di San Fermo (a questo link tutte le info e i moduli da compilare entro il 15 giugno).

“I centri estivi verranno svolti nel rispetto delle normative sia per quanto riguarda il rapporto bambini educatori, per la gestione degli spazi e le misure di sicurezza – precisano da Palazzo Estense – Questi progetti hanno come obiettivo quello favorire i nuclei familiari composti da genitori lavoratori, le situazioni di fragilità educativa e l’inclusione”.

In queste ore il Comune sta anche ricevendo tutte le proposte da parte di chi vuole organizzare un centro estivo dedicato alle fasce di età dai 3 ai 17 anni. Sono già 12 i progetti arrivati sulla scrivania dell’assessorato ai Servizi educativi presentati dalle diverse realtà varesine come oratori, scuole paritarie, associazioni ed enti.

I progetti si aggiungono a quelli messi in campo dalle materne paritarie e dalla Pro Loco di Varese, al Minigolf.

Oltre al lavoro di regia tra tutte le proposte in campo, l’amministrazione metterà a disposizione gratuitamente tutti gli spazi comunali: scuole, palestre scolastiche, giardini, parchi e musei.

“Tra qualche giorno partiranno i primi centri estivi organizzati direttamente dal Comune – spiega l’assessora Rossella Dimaggio – ma vogliamo favorire al massimo anche la realizzazione di altre proposte e opportunità per le famiglie. In queste ore stiamo già ricevendo diversi progetti che sicuramente aumenteranno nelle prossime ore: a dimostrazione dell’efficacia di quel patto educativo diffuso che abbiamo realizzato in sinergia con le tante realtà varesine. Sarà questo un modo per dare ai nostri bambini e ragazzi tantissime occasioni di socializzazione, svago e gioco, allo stesso tempo potremo andare incontro alle esigenze dei genitori che hanno ripreso a lavorare”.

L’elenco di tutti i progetti disponibili sarà consultabile dalle famiglie nelle prossime ore sempre su vareseinforma.it.