Partono i centri estivi in città: due i comunali

Il 15 giugno partiranno i centri estivi della città di Varese: dopo tre mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, e dalla chiusura delle scuole, il Comune mette in campo tutte le risorse disponibili per riportare al centro i varesini più giovani e le loro famiglie. ‬

‪Saranno due i progetti organizzati direttamente dal Comune in due scuole dell’infanzia: la Don Milani alla Brunella e la Don Papetti a San Fermo. Queste attività saranno rivolte ai bambini e bambine dai 3 ai 5 anni e andranno avanti fino al 30 luglio.

‬I centri estivi comunali verranno svolti nel rispetto delle normative sia per quanto riguarda il rapporto bambini educatori (1 a 5 per questa fascia di età), per la gestione degli spazi e le misure di sicurezza. Questi progetti hanno come obiettivo quello di favorire i nuclei familiari composti da genitori lavoratori, le situazioni di fragilità educativa e l’inclusione.

«Varese riparte anche dai bambini e dai ragazzi – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – in queste settimane abbiamo pensato a loro per arrivare ad offrire opportunità di incontro, di gioco e di quella socializzazione negata in questi mesi di emergenza sanitaria. Abbiamo lavorato duramente come assessorato, in sinergia con tutte le realtà, per proporre una gamma di servizi e di occasioni che possano dare un po’ di normalità a questa estate diversa per tutti noi. Mantenendo però la salute come priorità assoluta. Per questo il Comune ha fatto da cabina di regia, costruendo un vero e proprio patto educativo con gli operatori pubblici e privati dell’educazione che sono la trama del tessuto della città. Anche in tempo di emergenza dunque, i servizi comunali si potenziano per venire incontro alle giuste esigenze di bambini e famiglie».

Il Comune ha deciso inoltre di mettere a disposizione gratuitamente tutti gli spazi comunali: scuole, palestre scolastiche, giardini, parchi e musei, per le diverse realtà che intendono realizzare progetti ludico creativi dedicati alle fasce di età dai 6 ai 17 anni.

Infine l’amministrazione sosterrà i servizi estivi proposti dalle diverse realtà e dalle istituzioni religiose sia attraverso l’utilizzo degli spazi e sia con contributi economici, in base a quanto verrà stanziato dal Governo per il progetto centri estivi. ‬Questi obiettivi sono stati inseriti nella delibera approvata ieri dalla Giunta, che stabilisce le linee guida per lo svolgimento delle attività ludico-ricreative estive.‬

«La nostra volontà è stata quella di allargare al massimo la partecipazione delle diverse realtà che operano a Varese, mettendo anche a disposizione spazi e risorse – afferma il sindaco Davide Galimberti – in modo da offrire un maggiore scelta alle famiglie e andare incontro alle esigenze dei genitori che hanno ripreso a lavorare».

In queste ore è poi arrivata la conferma che diverse scuole paritarie (3-6 anni) e gli oratori di Varese (6-17 anni) attiveranno i centri estivi presso le loro strutture, in alcuni casi le attività verranno realizzate anche negli spazi comunali messi a disposizione dall’amministrazione. ‬

Nei prossimi giorni verranno aperte le iscrizioni ai centri estivi ‪comunali. Per quanto riguarda le attività organizzate dalle diverse realtà educative, appena verranno definiti i dettagli di svolgimento, gli elenchi verranno comunicati sui siti del Comune.