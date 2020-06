Malnate, la situazione dei centri estivi

Saranno cinque i centri estivi che prenderanno il via verso la fine del mese di giugno sotto la cura del Comune di Malnate.

Uno per la fascia di età infantile (3-5 anni), tre per le primarie (6-10) e uno per le secondarie di primo grado.

«Siamo partiti sin dai primi di maggio con i tavoli di confronto – spiega l’assessore ai servizi educativi Nadia Cannito -. Abbiamo avuto diversi discorsi aperti ma alla fine solo due ci hanno proposto un progetto che ha soddisfatto le nostre esigenze».

Riguardo alla fascia di età della scuola dell’infanzia, solo la materna di San Salvatore ha deciso di proporre il servizio estivo, mentre i servizi del nido e delle materne comunali “Sabin” e “Rajchman” sono sospesi fino al via del prossimo anno scolastico.

Il campo estivo per la fascia 3-5 anni verrà svolto dal 22 giugno al 7 agosto nella struttura del nido Comunale di via Caprera e ospiterà un massimo di 50 bambini con un rapporto tra insegnanti e piccoli di 1 a 5.

«Come comune – afferma l’assessore Cannito – abbiamo un fondo di 17mila euro circa, già a bilancio, che abbiamo prelevato dai progetti della Città di Bambini e dalla Festa Cittadina che non si è svolta. Le rette sicuramente saranno un po’ più alte per il maggior numero di educatori richiesti e i vari servizi di igiene».

Per la fascia di età della primaria e della secondaria inferiore, il discorso è stato intavolato anche con la Parrocchia. Sul tavolo ci sono le proposte di due cooperative che dovrebbero firmare la convenzione nei prossimi giorni.

Per la fascia elementare dovrebbero essere predisposti i centri estivi all’oratorio di Malnate, all’oratorio di Gurone e alla scuola “Sabin” di Gurone, riuscendo così a ospitare una stima di 200 bambini. I campi estivi, ovviamente, non verranno gestiti direttamente dalla parrocchia ma dalla cooperativa che firmerà la convenzione. Sarà a disposizione anche il cortile della scuola “Battisti”, che potrà essere utilizzato per le attività all’aperto.

Per la fascia di età delle scuole medie si dovrebbero utilizzare gli spazi dell’isitituto di via Baracca, compresi i campi sportivi esterni alla struttura.

I centri estivi dovrebbero indicativamente partire alla fine di giugno e andare avanti per tutto il mese di luglio.

«Per le iscrizioni – conclude l’assessore Cannito – starà poi alle cooperative, una volta firmata la convenzione, la gestione. Possiamo solo anticipare che la precedenza andrà ai bambini e ragazzi che hanno entrambi i genitori che lavorano».