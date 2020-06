La Uyba completa il sestetto: presa la centrale Liset Herrera

Prima cubana della storia per la pallavolo di vertice a Busto Arsizio: come anticipato su VareseNews, una delle nuove centrali di casa Uyba sarà la giovane e promettente caraibica Liset Herrera Blanco, 21enne nata nella città di Matanzas che a dispetto dell’età vanta già un lungo curriculum internazionale.

Herrera, che è alta 1,92 e ha eccellenti doti fisiche da sfruttare in campo, è entrata infatti nel giro della sua Nazionale quand’era appena 15enne, ha disputato i Mondiali Under23 del 2017 (ampiamente sotto età) e da allora è rimasta in Europa per giocare prima a Zurigo e poi a Le Cannet, in Francia, dove ha confermato la sua crescita e la possibilità di disputare tornei ancora più importanti come è appunto la nostra Serie A1. (foto FIVB)

La centrale cubana è la quarta straniera ingaggiata da Busto Arsizio per la prossima stagione, la terza del continente americano dopo la statunitense Poulter in regia e la schiacciatrice canadese Gray. Il gruppo estero è completato dall’altra banda, la spagnola Escamilla, altra giovanissima che sarà a disposizione di coach Fenoglio. Con Herrera si completa quindi il sestetto base della Unet E-work che ha in Rossella Olivotto l’altra centrale. Ora lo staff del presidente Pirola e del gm Enzo Barbaro è chiamato a completare la second unit della squadra biancorossa, il cui gioco sarà incentrato su intensità e forza fisica pur avendo – almeno sulla carta – anche interessanti doti tecniche.

In quest’ottica pare sempre più vicina anche la riconferma di Francesca Piccinini, la veterana del nostro campionato che aveva firmato per la Unet nello scorso gennaio scendendo però in campo con il contagocce. La 41enne toscana, campionessa del mondo 2002 con le Azzurre, sta lavorando a un nuovo accordo che pare davvero nell’aria, e il fatto che pure Herrera faccia riferimento alla “Picci” nelle sue parole significa che a Busto considerano la trattativa ormai conclusa.

«Mi sento molto felice, so di approdare in un grande team e, da quello che mi è stato detto, in una grande famiglia – ha dichiarato Herrera al sito ufficiale del club – Giocare in Italia era il mio sogno dopo la buona esperienza al Volero, dove ho avuto coach capaci, che mi hanno aiutata tanto, e sempre ottime compagne. Conosco bene Busto Arsizio: ha tante giocatrici di esperienza, come le confermate Giulia Leonardi ed Alessia Gennari. Leggo che dovrebbe rimanere anche Francesca Piccinini e questo mi farebbe molto piacere: mi piace il suo modo di giocare e la sua energia». La giovane cubana ha spiegato di aver iniziato a studiare l’italiano su internet e di aver seguito diverse partite della stagione scorsa, anche di Busto, in streaming. «Per la prossima stagione cercherò di portare tutta la mia energia, tutto il mio meglio, per aiutare il team e per crescere ancora come giocatrice. Giocare a Busto Arsizio è una grande opportunità e per questo voglio ringraziare la società del presidente Pirola: prometto di dare il meglio, per la UYBA e per i suoi tifosi che non vedo l’ora di conoscere».