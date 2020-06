Francesca Piccinini sposa ancora la Uyba, ecco la firma

Era durato poche partite lo “sposalizio” tra la Uyba e Francesca Piccinini. Qualche gara per prendere confidenza con Busto Arsizio, la squadra e i tifosi prima che il Coronavirus fermasse tutto.

Quello che non si è fermato è invece la voglia di volley della campionessa nata a Massa nel gennaio del 1979, che – forse – spera ancora di poter partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo, slittate al 2021. Una medaglia olimpica è infatti ancora uno dei pochissimi traguardi non ancora raggiunti dalla Piccinini, che ha in bacheca 7 Champions League, oltre a 5 Scudetti e altri titoli nazionali e internazionali.

La Uyba ha deciso così di “accontentare” la volontà di proseguire l’attività della campionessa, prolungando l’accordo anche per il prossimo anno sportivo.

Piccinini troverà un nuovo allenatore – Fenoglio – e una squadra ampiamente ricostruita, ma l’intatta volontà di fare bene e portare avanti una stagione importante.