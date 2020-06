L’asilo di Cugliate riapre per la consegna dei diplomi e la gioia dei bimbi

Sabato 20 giugno all’aperto, in giardino, sotto un cielo azzurro e un bel sole splendente sono stati consegnati i diplomi di fine asilo ai bimbi di Cugliate Fabiasco. Un momento fortemente voluto dal consiglio di amministrazione che ha preferito salutare ad uno ad uno i piccoli diplomati, regalando loro un momento condiviso per quanto “distanziato” come previsto dalle norme ancora in vigore.

Anche il Sindaco ha voluto presenziare alla cerimonia di passaggio, che è stato anche un momento collettivo, e non privo di commozione, per omaggiare il ricordo del presidente recentemente scomparso Pierluigi Chini, per tutti “Titti”, che