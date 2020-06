Lavori in autostrada, le chiusure in A4 e A8

Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure previste dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, mentre sono confermate, come da programma, quelle previste dalle 23:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 giugno:

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa, verso Torino.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si potrà proseguire sulla SS36 verso Lecco, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano verso Rho, per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano e uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300 con ingresso, sulla A4, dallo svincolo di Pero. In ulteriore alternativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest di Milano verso Bologna con ingresso, sulla A4, dalla barriera di Ghisolfa;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e Monza, verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, si potrà invertire il senso di marcia sul medesimo, immettendosi sulla A8 Milano-Varese in direzione Varese, uscire dallo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi in A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni autostradali per Monza;

-sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, verso Brescia.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A8 Milano-Varese, uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200 e proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano, seguendo le indicazioni per Monza.

Inoltre, saranno chiuse le seguenti aree di servizio:

“Novate nord”, situata nel tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Torino, “Lambro sud” e “Lambro nord”, tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia e in direzione di Torino.

Sulla A8 Milano-Varese

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza.