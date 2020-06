L’Estate di Fagnano Olona si accende con eventi per tutti

L’estate di Fagnano Olona è ricca di eventi. Negozi aperti il mercoledì sera, visite guidate al castello, eventi in valle e lungo l’Olona all’approdo Calipolis, cinema all’aperto, presentazioni di libri e musica jazz. Il coronavirus sembra già un ricordo ma non è proprio così. Restano in vigore alcune limitazioni sul numero di partecipanti ai vari eventi e la necessità di mantenere un distanziamento sociale.

La presentazione dell’estate fagnanese si è tenuta questa mattina alla presenza del sindaco Elena Catelli, dell’assessore agli Eventi e allo Sport Claudia Guaglianone, del presidente della Commissione Cultura Filippo D’Angelo e i rappresentanti delle associazioni e dei commercianti fagnanesi.

Dopo il successo del primo evento, il concerto all’alba all’approdo Calipolis, ecco di seguito gli altri eventi che copriranno i mesi di giugno e luglio.

Mercoledì 24 giugno, 1, 8, 15, 22, 29 luglio – I negozi illuminano Fagnano – apertura serale dei negozi (Associazione Negozianti Fagnanesi)

Mercoledì 24 giugno, 1, 8, 22, 29 luglio, ore 21 – Visita guidata al Castello, Piazza Cavour – su prenotazione whatsapp o chiamare in orario serale il numero 391/7110348 (Pro Loco)

Sabato 27 giugno, ore 21 Teatro all’aperto “Gatta ci cova”, Approdo Calipolis (info Ass. Calimali)

Sabato 4 luglio, ore 21 Sei di Fagnano se…LIVE al Castello (in caso di pioggia Scuola Orrù) con proiezione di Filippo D’Angelo e musica di Luca Marino (prenotazione kultgenerations@gmail.com)

Domenica 5 luglio dalle ore 9 alle ore 17 Mercatino degli hobbisti, Area mercato (Pro Loco) ore 11 Visita guidata al Castello, Piazza Cavour – su prenotazione whatsapp o chiamare in orario serale 391/7110348 (Pro Loco), dalle ore 10 Pic-nic sulle rive dell’Olona, Approdo Calipolis (Ass. Calimali)

Venerdì 10 luglio, ore 21 Cinema all’aperto, Approdo Calipolis ( Ass. Calimali ) mercoledì 15 luglio, ore 21 #Fagnanolegge – Presentazione libro “La circonferenza dell’alba” di Federica Brunini, (Feltrinelli) – Castello, o in caso di pioggia Aula Scuole Fermi su prenotazione whatsapp 345/8987827 (Comune con Libreria Millestorie)

Venerdì 17 luglio, ore 21 Cinema all’aperto, Approdo Calipolis (Ass. Calimali)

Martedì 21 luglio, ore 21 #Fagnanolegge – Presentazione libro “Uno chef senza sprechi” di Tommaso Arrigoni (Guido Tommasi editore) – Castello, o in caso di pioggia Aula Scuole Fermi – su prenotazione whatsapp 345/8987827

Venerdì 24 luglio, ore 21 Cinema all’aperto, Approdo Calipolis (Associazione Calimali)

Sabato 25 luglio, ore 21 JAZZaltro in Valle, Approdo Clipolis (Comune con Ass. Calimali)

Domenica 26 luglio ore 9-18 Festa di S. Anna, visite Oratorio di S. Anna – via Verdi – ore 17. Camminata con visite al Castello, Oratorio Sant’Anna e Cappella di San Martino. Prenotazione whatsapp o chiamare in orario serale 391/7110348 (Pro Loco)