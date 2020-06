L’isolamento acustico contro i rumori in casa

Il sogno di molti è quello di vivere in un’abitazione tranquilla, priva di rumori e di suoni molesti. Poi ci si risveglia nel proprio appartamento, colmo di rumori di ogni genere: i vicini che fanno bricolage in soggiorno il sabato mattina, i bambini al piano di sopra che corrono, l’autobus che si ferma proprio davanti a casa, chi rientra a notte fonda con un bel paio di scarpe con i tacchi. Chiunque almeno una volta nella vita è stato disturbato da uno di questi suoni, che oggi si possono completamente eliminare grazie ai materiali isolanti, come ad esempio quelli proposti da SuonoStop®. Oggi per <a href=”https://www.sorgedil.it/come-insonorizzare-soffitto-casa.html” >insonorizzare soffitto</a> o le pareti è possibile utilizzare materiali di nuova generazione, completamente diversi da quelli disponibili un tempo.

Si può insonorizzare la casa?

Purtroppo le pareti, i soffitti, i pavimenti di molte abitazioni non sono a prova di rumore, anzi. Proprio attraverso i muri i suoni molesti ci raggiungono senza problemi, a volte addirittura amplificati da un vano scale o da una struttura della casa non isolata correttamente. Per limitare, a volte eliminare completamente, questo problema è oggi possibile installare appositi pannelli isolanti. Consentono di ricoprire pavimenti, soffitti e muri perimetrali della casa, in modo da evitare ai suoni esterni di penetrare all’interno dell’abitazione. Le soluzioni disponibili sono varie, solitamente si ricorre all’utilizzo di lastre in cartongesso, rivestite di un’apposita gomma insonorizzante ad alta densità.

Come si usano gli isolanti

Chiaramente la semplice posa di un singolo prodotto isolante può non permette di risolvere il problema. Per questo motivo chi desidera avere una casa a prova di rumori molesti dovrebbe contattare un professionista del settore. Solo un esperto può infatti valutare il migliore metodo da sfruttare per l’isolamento acustico soffitto e per le altre parti dell’abitazione. Alcune aziende offrono la possibilità di utilizzare varie tecniche di isolamento acustico, in modo da ottenere il miglior risultato possibile in assoluto. È infatti importante non solo utilizzare i materiali corretti, ma anche effettuare l’installazione in maniera adeguata, a volte anche seguendo un preciso ordine. Solo così si otterrà un’abitazione perfettamente isolata, a prova di vicini che amano il bricolage o di bambini che piangono nella notte. I materiali oggi disponibili si possono utilizzare anche sulle pareti interne della casa, per garantire la massima privacy ad ogni residente.

Isolati sì, ma anche sani

Non tutti i prodotti isolanti oggi disponibili sono anche atossici ed ecocompatibili. Stiamo però parlando di materiali che vanno posti solitamente nello strato interno di un’abitazione, quindi a cui gli abitanti sono costantemente esposti. Se i pannelli usati contengono solventi che possono essere dannosi per la salute, o rilasciano polveri che possono causare allergie, è chiaro che la soluzione così trovata può diventare un serio problema. Conviene rivolgersi ad un’azienda che sia in grado di offrire pannelli isolanti prodotti con sostanze completamente atossiche, in modo da rendere più piacevole l’ambiente interno di una casa, sotto tutti i punti di vista. I materiali innovativi oggi disponibili in commercio sono anche ecocompatibili, ciò significa che la loro produzione non porta ad eccessi di inquinamento o all’utilizzo di materie prime difficili da smaltire. Le migliori installazioni utilizzano materiali impermeabili, chimicamente stabili, elastici e resistenti ai raggi solari diretti, al fuoco, all’invecchiamento.