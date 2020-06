Luino dà l’addio a Romano Torrigiotti, esponente della destra cittadina

È mancato nella notte Romano Torrigiotti, storico commerciante e politico luinese.

Il sindaco Andrea Pellicini lo ricorda così: «È una notizia che non può non rattristare tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato. Romano Torrigiotti è stato Assessore e Consigliere Comunale a Luino e ha ricoperto per tanti anni ruoli dirigenziali nell’associazione commercianti. Ha gestito per molto tempo una pasticceria in via Cavallotti. Lo ricorderò sempre come storico Segretario del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale a Luino».

«A lui erano molto legati tanti ragazzi che negli anni si erano avvicinati alla politica e ai valori della destra. Romano era una persona moderata, saggia e aperta al dialogo, qualità che lo facevano apprezzare e stimare anche dagli avversari politici. Con lui se ne va un pezzo di storia di Luino. Rimarrà in me un carissimo ricordo della sua grande amicizia con mio padre”.