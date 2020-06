M5S: Bianchi (Lega), “Commissione esteri apra una indagine conoscitiva su Venezuela”

“La Commissione Esteri approfondisca con un’indagine conoscitiva per verificare se il Governo comunista venezuelano abbia o no avuto un ruolo attivo nelle nostre elezioni politiche del 2018. Le notizie apparse oggi su alcuni organi di informazione spagnoli di un presunto finanziamento dei dittatori Maduro e Chavez al M5S sono infatti molto preoccupanti. Chiediamo quindi che oltre all’indagine della Commissione, Conte e il ministro degli esteri Di Maio chiariscano immediatamente sul presunto finanziamento dei dittatori Maduro e Chavez al M5S. Premesso che l’eventuale vicenda giudiziaria farà il suo corso, va sottolineata, però, la presa di posizione singolare dei cinque stelle sul tema della crisi venezuelana di inizio 2019. Ci preoccupa inoltre che la prima forza politica che sostiene l’attuale Governo abbia simpatie sempre più marcate per i regimi comunisti totalitari. Il Pd, infine, faccia la sua parte perché si arrivi alla verità”. Così il deputato della Lega Matteo Bianchi.