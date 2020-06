Il marchio Parah continua ad esistere e la sede resta a Gallarate

In molti si stanno chiedendo se Parah ha chiuso. Non è così. Il marchio sopravvive, così come la sede operativa di Gallarate e i negozi sparsi in tutta Italia. Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo raccontato del fallimento della Parah srl e abbiamo aggiunto che una società con sede legale a Latina, la Parahsol, aveva acquisito il marchio.

Dunque, anche se dopo qualche difficoltà in più a causa del Covid, il marchio gallaratese dell’abbigliamento continua a vivere mantenendo la produzione nella città dove Edda Paracchini e Giovanni Piazzalunga avevano iniziato la loro avventura nel 1950. A fallire, dunque, è stata solo la vecchia società mentre la nuova ha acquisito il ramo d’azienda e il brand che continuerà a vivere. I negozi Parah, dunque, sono tutti aperti