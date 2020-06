Meno casi, più guariti ma anche più morti nell’ultima settimana di emergenza

Più casi positivi ma per un aumento delle indagini sierologiche. È quello che Regione Lombardia spiega nel bollettino quotidiano sui nuovi casi rilevati nelle province lombarde. Un aumento costante che, però, non vuol dire nuovi focolai. Lo spiega anche Ats Insubria nel suo report settimanale aggregato dei territori di Varese e Como. Una fotografia che non chiarisce, come chiediamo da tempo inutilmente, l’andamento provinciale ma solo del territorio allargato.

La scorsa settimana i nuovi casi nelle due province sono stati 129, con un calo di 9 rispetto alla settimana precedente ( -6,5%) e una riduzione dei casi attualmente positivi da 2.672 a 1.965 (-707 ). L’incidenza settimanale è passata dall’iniziale 41,7 a 8,9 per 100.000 abitanti.

Dall’inizio dell’emergenza si contano 7591 casi: il 59% è ormai guarito, il 15,1% è deceduto mentre il restante 25,9% è ancora positivo al Covid.

Due mesi fa, tra il 19 e il 25 aprile,i casi totali positivi erano 865, scesi a 129 la scorsa settimana, mentre i guariti totali sono saliti a 805. Unico dato in controtendenza negli ultimi 7 giorni è il numero dei decessi passato dai 26 di tre settimane fa ai 19 di inizio giugno risaliti a 31 tra il 7 e il 13 giugno. Una mortalità ben lontana comunque dal picco del periodo a cavallo tra aprile e maggio quando si contarono 220 morti.

Test sierologici

Alla data del 9 giugno, l’attività di indagine sierologica ha effettuato 11.689 test sierologici globali di cui 1.603 la scorsa settimana.

Tra i convocati ormai si sta esaurendo la lista delle verifiche di fine quarantena, con poco più di un centinaio di soggetti aderenti. È più intensa l’attività di indagine tra gli operatori sanitarit: 1.257 quest’ultima settimana e, quindi, oltre 10.000 dall’inizio dell’attività. È emerso un notevole disallineamento tra la percentuale dei positivi registrata tra gli operatori sanitari pari al 7% con 658 positivi, 8.537 negativi e 166 esiti dubbi e quella del gruppo degli altri soggetti che raggiunge il 38% dove su un totale di 1.319 esiti, i positivi sono pari a 501, i negativi pari a 742 e gli dubbi 76.