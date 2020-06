Il mercatino dell’usato diventa da “asporto”

“Abbiamo ricevuto notizia che fino a settembre, per ragioni di sicurezza, non ci sarà permesso riaprire il nostro amato mercatino. Per questo continueremo la nostra attività da asporto, cercando di raggiungere il maggior numero di persone possibile”.

Lo Stendipanni, il mercatino dell’usato dell’associazione Mamme in Cerchio, resta quindi chiuso al pubblico ma gli abiti usati, pronti per essere ceduti, sono davvero tanti. Sono disponibili vestiti per i bambini fino ai 14 anni e non solo. Se quindi servisse qualcosa per l’estate basta telefonare al 348 66 46 880 o mandare un messaggio sulla pagina Facebook. Sarà poi possibile passare ritirare il pacchetto nelle sede di Mamme in Cerchio, in via Acquadro 30, Azzate, lasciando un’offerta libera.