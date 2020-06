Il Miami 2020 non ci sarà

La sedicesima edizione del festival “Miami” non avverrà nelle date previste del 18-19-20 settembre 2020. Il festival, inizialmente previsto nel consueto slot di fine maggio, era stato rinviato a settembre nel tentativo di dare un’ultima e improrogabile chance alla Speranza di farlo. La decisione era stata presa dopo aver dialogato con i nostri partner, le autorità locali e sanitarie.

Le attuali norme sugli eventi dal vivo e il permanere dello stato di incertezza sui grossi assembramenti ci impediscono di realizzare un festival come vorremmo e come meritereste, costringendoci a prendere la decisione definitiva di darci appuntamento al prossimo anno. Abbiamo aspettato sino ad oggi al fine di provare ogni possibile soluzione per poterlo fare, ma ogni giorno che passa è un giorno in meno per poter accendere una macchina complessa come la nostra.

MI AMI 2021: 28-29-30 maggio

Segna le nuove date per il prossimo anno. Vedrai che MI AMI!

(Gli abbonamenti early bird saranno in vendita dal 24 luglio, a prezzo iper-ridotto solo per i possessori di un abbonamento MI AMI 2020)

RIMBORSO PER CHI LO CHIEDE, AMORE PER TUTTI

Gli abbonamenti già acquistati rimangono validi per MI AMI 2021. Chiunque decida di mantenere il proprio abbonamento riceverà uno speciale coupon da regalare ad un amic* con cui potrà acquistare un nuovo abbonamento a prezzo iper-ridotto. Il MI AMI si fa tutti insieme e vi vogliamo ben accompagnati nelle nuove date. Oltre a questa possibilità, che vuole premiare il senso di comunità di chi aveva già acquistato un biglietto del festival, sarà possibile richiedere al nostro rivenditore esclusivo Dice il rimborso (in denaro, no voucher) fino al 24 luglio 2020. Siamo sicuri che la vostra comprensione sarà superiore alla delusione di una brutta notizia, e state certi che la vostra pazienza sarà ripagata da un’edizione indimenticabile. Speriamo vogliate farci sentire il vostro amore e decidiate di rimanere con noi.

IL FESTIVAL CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE

Quando è scoppiata la pandemia, il festival era pronto. Avremmo solo dovuto pubblicare line up, grafica, manifesto; aprire le biglietterie e aspettare che la Magia facesse il resto. Tutto il lavoro di mesi è rimasto invece nel cassetto. Abbiamo deciso di storicizzare quel che non è potuto essere, di farvi conoscere il festival che avrebbe dovuto essere. Il tema dell’edizione 2020 sarebbe stato “I frutti del desiderio”, illustrati nella meravigliosa grafica 3d da Alkanoids. I nomi in cartellone: eccoli (non tutti, ci saremmo riservati di farvi delle sorprese). E’ come tornare in una casa da cui siamo scappati lasciando tutto così com’era, e ritrovarci tutto intatto.

#IFRUTTIDELDESIDERIO

Ci siamo chiesti: se un desiderio fosse un frutto quale frutto sarebbe? Di sicuro un frutto che non esiste, di sicuro non un solo frutto ma molteplici. Cangiante rigoglioso seducente sexy pericoloso attraente, come è giusto che sia. Il risultato è la Natura Viva e fantastica, che è l’immagine di questa edizione che avrebbe dovuto essere. Bellissima. Ci sembrava un peccato non condividerla con voi. Il festival che non c’è stato si materializza nel suo merch, speciale e in edizione limitata: magliette, lattine del succo del desiderio, i semi per coltivare giorni migliori. Potete acquistarli nello shop online ufficiale qui: https://shop.dailybest.it/prod/mi-ami/.

CUORI IMPAVIDI

Non potevamo e non volevamo restare fermi per un anno intero. Abbiamo perciò deciso, un po’ da pirati e un po’ da ostinati romantici, a provare ad organizzare qualcosina. Assieme ai nostri amici e sodali del Circolo Magnolia, a breve annunceremo le date di una rassegna di concerti all’Idroscalo di Milano nel pieno rispetto delle norme vigenti e nella assoluta tutela della salute. Concerti acquatici per cuori impavidi. Per la Musica, per Milano, per Noi.