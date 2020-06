Mibact: uno spot per rilanciare il turismo in Italia

«Oggi è una giornata molto importante – dichiara il Ministro per i beni e per le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini – possono riaprire i luoghi della cultura, i cinema e i teatri. È una data di ripartenza simbolica, riparte la cultura dopo che qualche settimana fa è stata possibile la riapertura dei musei».

Il Ministero per i beni e le attività culturali saluta questa ripartenza così come l’avvio della riapertura dei confini all’interno dell’Unione Europea con uno spot in cui i giardini del Castello di Miramare, l’oculus del Pantheon, la testa di Medusa del Caravaggio, gli affreschi della Villa dei Misteri a Pompei, la Venere di Botticelli, il David di Michelangelo, Leonardo Da Vinci, Raffaello insieme ad altre eccellenze del patrimonio culturale italiano, fanno da testimonial del Belpaese.

“L’Italia riparte dalla bellezza – Italy restarts from beauty” fa parte della campagna digitale “Viaggio in Italia – Estate italiana”, con cui il Mibact sta proponendo ai cittadini italiani e a quei turisti stranieri che decideranno nei prossimi mesi di vivere un’esperienza nel nostro Paese la scoperta o la riscoperta di musei, monumenti, parchi archeologici, paesaggi e territori.

Un racconto che, con gli hashtag #viaggioinitalia e #estateitaliana, ripercorre le tante ricchezze del patrimonio culturale italiano, frutto del genio e del lavoro delle tante civiltà fiorite sul nostro territorio nel corso dei secoli, e che verrà diffuso all’estero attraverso la rete delle ambasciate, degli istituti di cultura italiana e degli uffici Enit.