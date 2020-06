Museo del Cappello e Parco degli agrumi, dal 6 giugno ripartono le visite

Da sabato 6 giugno riprenderanno le aperture al pubblico, inizialmente per due strutture della rete museale Alto Verbano: sono il Museo del Cappello di Ghiffa e il Museo Etnografico e parco degli agrumi di Cannero Riviera.

Il pubblico potrà accedere alle sale in un numero limitato (6 in contemporanea a Ghiffa, 3 a Cannero) e munito di mascherine, saranno comunque a disposizione gel igienizzante e mascherine di protezione per chi ne fosse sprovvisto.

Gli orari di apertura saranno:

MUSEO DEL CAPPELLO sabato e domenica dalle 14.30 alle 18.30 (ingresso euro 1,50)

MUSEO ETNOGRAFICO DI CANNERO sabato e domenica dalle 15 alle 17 (ingresso gratuito)

Il PARCO DEGLI AGRUMI DI CANNERO, sempre aperto e visitabile in autonomia, nelle giornate di sabato e domenica dalle 17 alle 19 vedrà la presenza di un operatore qualificato per spiegazioni sul percorso e apertura della casetta di documentazione sugli agrumi (ingresso gratuito)

Il PALAZZO PARASI riaprirà da fine giugno con una mostra dedicata ad Angelo Bozzola.

www.unionelagomaggiore.it ; rete@unionelagomaggiore.it; 0323 840809