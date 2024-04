Ancora un pomeriggio di salvataggi in elicottero sulle montagne del Piemonte: in azione la Finanza di Venegono

Cominciano le giornate di escursioni più o meno tecniche sulle montagne, e puntuali arrivano gli interventi di salvataggio. La domenica appena trascorsa ha visto i militari della sezione aerea della Guardia di Finanza di Venegono Superiore ad essere protagonisti di operazioni rapide e precise che hanno permesso con grande professionalità di mettere in salvo turisti ed escursionisti in difficoltà.

In questo caso entrambi gli interventi di supporto sono avvenuti in territorio piemontese.

Nel primo caso sono stati due escursionisti che hanno perso l’orientamento nella zona di Finero fra le valli Vigezzo e Cannobina, e nel medesimo pomeriggio un’altra chiamata di soccorso è arrivata sempre dal Verbano Cusio Ossola dove due scalatori sono rimasti bloccati nella zona dei Corni di Nibbio tra Mergozzo e Premosello dopo essersi calati per 500 metri con le corde per rimanere poi bloccati.

Oltre ai soccorritori del Cnsas della Valdossola, che da terra hanno operato per assicurare il recupero, in entrambe le situazioni è stato determinante l’apporto dei soccorsi arrivati dall’alto, dalle “volpi“ dei finanzieri, elicotteri dotati di sistemi militari di rilevamento sia delle persone, sia degli apparati telefonici che esse possiedono: in entrambi i casi il recupero è andato a buon fine.

Una settimana delicata per il soccorso aereo della provincia di Varese, che risulta ancora una volta determinante per assicurare il pronto interventi in situazioni delicate: sempre sulle alture del Vco erano stati i vigili del fuoco del gruppo volo Malpensa ad operare in settimana, oltre ad essere entrati in azione sempre sul Verbano, in provincia di Como e addirittura nel pavese per la grigliata sugli isolotti del Po finita male.