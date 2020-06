Niente cure per lo scoiattolo “senza passaporto”

Uno scontro con un’auto, un salto da un ramo sbagliato, o forse un malore. Non si sa cosa sia successo, ma la nostra lettrice Roberta di Olgiate Olona nella mattina di sabato si è imbattuta in uno scoiattolo paralizzato, ferito ma ancora vivo.

Roberta ha subito cercato di contattare i soccorsi, ma dopo un lungo giro di telefonate a veterinari, enti istituzionali e associazioni animaliste le è presto sembrato che nessuno volesse prendersene carico.

Il problema secondo la nostra lettrice stava tutto nel “colore” della pelliccia dell’animaletto sfortunato. «Si tratta infatti – spiega Roberta – di uno scoiattolo grigio, una specie originaria dell’America e quindi non autoctona. Per questo motivo, lo scoiattolo grigio a differenza di quello rosso è considerato un animale infestante».

«Vorrei che qualcuno lo aiutasse» dice Roberta.

Il labirinto di contatti in cui si è dovuta destreggiare la nostra lettrice, sollecita anche un’altra osservazione, sulla difficoltà di trovare aiuto in situazioni simili. «Un numero unico – suggerisce Roberta – per le emergenze che riguardano gli animali faciliterebbe il soccorso e la cura, così invece è davvero sconfortante».

Un tema che si è posto anche in altre occasioni, ad esempio con incidenti stradali che coinvolgevano animali.