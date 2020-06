Obbligo di bollitura dell’acqua nel comune di Valganna

(Nella foto le acque piene di detriti al ponte di Ghirla) – Il sindaco di Valganna Bruna Jardini ha emanato oggi un’ordinanza che stabilisce il divieto di utilizzare l’acqua proveniente dall’acquedotto per uso alimentare se non previa bollitura.

La decisione, adottata in via precauzionale, è stata presa a seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sul comune di Valganna (come su tutto l’alto Varesotto) nella giornata di domenica 7 giugno.

“A seguito delle forti precipitazioni – si legge nel testo dell’ordinanza – si sono verificati diversi smottamenti in prossimità degli acquedotti. Si è così preferito, al fine di scongiurare possibili situazioni di pregiudizio della salute pubblica, sancire l’obbligo di bollitura dell’acqua proveniente dagli stessi se questa deve essere utilizzata per scopi alimentari”.

L’ordinanza resterà in vigore fino a nuova comunicazione.