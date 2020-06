Otto scuole senza presidi: a Varese in pensione i dirigenti Antonellis e Politi

Tempo di pensionamenti per i dirigenti scolastici. A giugno sono ormai certi gli incarichi nuovi che andranno assegnati.

In provincia di Varese, saranno 8 le dirigenze vacanti. A Varese vanno in pensione sia Antonio Antonellis, storico preside del comprensivo 3 Vidoletti, sia Anna Politi della Pellico già trattenuta in servizio l’anno scolastico che sta per chiudersi. A Varese si cerca un nuovo dirigente anche per il CPIA ( Centro per l’Istruzione degli Adulti). Rimane con “trattenimento” per un altro anno Giovanni Ballarini che guida il liceo Manzoni.

Due comprensivi rimarranno senza guida a Saronno: si tratta dei comprensivi Da Vinci che saluta Girolamo Pace e Ignoto Militi che vede lasciare Annamaria Rossato , così come il comprensivo di Uboldo che vede andarsene Clara Mondin. Si cerca il successore anche alla guida dello Stein di Gavirate rimasto improvvisamente orfano della dirigente Marina Raineri scomparsa a maggio e così anche il liceo Sereni di Luino dove la dirigente Maria Luisa Patrizi lascia per raggiunti limiti di età.

È ancora presto per sapere chi arriverà nelle presidenze vuote. L’unica certezza è che qualche dirigenza dovrà essere di nuovo assegnata in reggenza, ma sapere quali e dove non è possibile: una trentina le scuole, sia superiori sia del primo ciclo che hanno il dirigente “in scadenza”. I contratti dei presidi, infatti, sono triennali, rinnovabili.