Addio preside: si è spenta Marina Raineri

Dopo una lunga malattia si è spenta Marina Raineri, preside dello Stein di Gavirate. Classe 1963, era arrivata a settembre a dirigere la scuola che a lungo l’aveva vista vice preside.

Dopo aver vinto il concorso di dirigente, aveva ricoperto l’incarico di preside all’istituto Einaudi. Preparata e capace, si era ammalata anni fa ma aveva continuato con grande forza e tenacia il suo ruolo, vicina ai ragazzi e ai suoi docenti.

«Sono mossa scossa – commenta Francesca Franz con cui Marina Raineri ha lavorato a lungo – anche perché non si potrà andare al funerale per darlu l’ultimo saluto. Abbiamo lavorato per anni, fianco a fianco, e ho capito fin dal primo momento quanto amasse lo Stein. Non so se credere nel destino: penso che quando le ho la scuola l’ho resa davvero felice. Credo che tutti i docenti dello Stein si sentano molto scossi perchè il legame si è interrotto in modo così drastico. Con lei e Marco Zago come vicepresidi, ero riuscita a creare una squadra perfetta. Lei aveva sempre una soluzione al problema. Era un vero sostegno nella guida e ci capivamo bene».

