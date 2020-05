A Marina Raineri

Cara Preside,

avremmo tutti voluto poterla salutare, non potendo immaginare che ci avrebbe lasciati così inaspettatamente. È stato bello condividere l’idea che le conoscenze e le competenze acquisite a scuola siano occasione di crescita e di ampliamento delle opportunità di tutti, docenti e discenti, intorno a valori fondanti come libertà, solidarietà e giustizia, coniugando bellezza e impegno sociale. Abbiamo discusso su come sperimentare questi valori attraverso progetti che mettessero al centro le potenzialità dei nostri studenti, credendo sempre di poterci riuscire. Ci piace pensare che grazie alla sua tenacia ci siamo riusciti.

Con affetto e stima i docenti dell’Istituto Einaudi.